Prosegue senza sosta il programma della Supercoppa Italiana di basket, in campo questa sera i gironi C e D, con Trieste sugli scudi considerando la terza vittoria in altrettante gare giocate. La squadra di Dalmasson non lascia scampo a Venezia, imponendosi con il risultato di 76-69 al termine di un match davvero tirato.

Nello stesso girone, vittoria per Trento al cospetto di Treviso, in caduta libera visto il terzo ko consecutivo. Nel gruppo D, Sassari rimane a punteggio pieno dopo due gare superando Pesaro 71-86, mentre Roma cede impietosamente contro Brindisi, abile a conquistare un prezioso successo con il punteggio di 69-90.