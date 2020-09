Cala il sipario sui Gironi A e B della Supercoppa Italiana di basket, a staccare il pass per la Final Four sono l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna, classificatesi entrambe in testa ai propri raggruppamenti. La squadra di Messina chiude davanti a Brescia, che si ferma a 6 punti dopo la sconfitta di questa sera su Varese con il punteggio di 102-100.

Nel Gruppo B invece la Virtus centra la quinta vittoria e avanza al turno successivo, non lasciando scampo alla Reggiana e stendendola a domicilio 72-74. Vittoria inutile infine per la Fortitudo, che supera agevolmente Cremona chiudendo la competizione con il sorriso.