Nuova giornata ricca di partite per il basket italiano, concentrato in queste settimane sulla Supercoppa Italiana. Continua nel girone A il percorso netto dell’Olimpia Milano, che centra la sesta vittoria su sei incontri al cospetto di Varese. La formazione di coach Messina si impone 91-77 e certifica il primo posto nel raggruppamento. Nell’altra sfida vittoria per Brescia contro Cantù, con i padroni di casa abili a imporsi per 88-78.

Nel girone D c’è la prima sconfitta di Sassari che, dopo tre vittorie consecutive, cade di misura sul parquet di Brindisi per 96-95. Ad approfittarne è Pesaro, che annienta a domicilio Roma e aggancia i sardi in testa al gruppo, vincendo con il punteggio di 56-89.

Nell’ultimo incontro di sera, si registra la vittoria della Reggiana contro la Fortitudo Bologna, due squadre inserite nel girone C. La formazione di Martino si impone 93-95 dopo un over-time, centrando la terza vittoria in cinque partite giocate.