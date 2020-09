Quattro vittorie in quattro partite. Inizio di stagione impetuoso dell’Olimpia Milano che firma un poker di successi nelle prime quattro gare del Gruppo A di Supercoppa Italiana. Dopo aver battuto 2 volte Cantù e una Varese, i ragazzi di coach Messina superano anche Brescia 81-67 trascinati da Delaney (25 punti) consolidando il primato in classifica. La Leonessa resta comunque seconda in classifica a +2 su Varese che batte Cantù nell’altra sfida del Gruppo A, con Scola che firma 26 punti e 6 rimbalzi.

Nel Gruppo B la Virtus Bologna raccoglie il terzo successo consecutivo, il più dolce nel derby contro la Fortitudo (73-87), marchiato dai 15 punti e 10 rimbalzi di Gamble. L’ex Aradori si ferma a 14 punti e 8 rimbalzi. Primo successo invece per Cremona che batte Reggio Emilia (75-69) grazie ai 21 punti di Cournooh.