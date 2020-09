L’Olimpia Milano continua in maniera strepitosa il suo percorso nella Supercoppa italiana di basket. Punter e Delaney hanno trascinato al successo l’Olimpia nella semifinale di oggi giocata contro Venezia. Il match è terminato col punteggio di 76-67 e Watt, con i suoi 13 punti, non è bastato a Venezia per mettere in difficoltà Datome e compagni.