Jack Galanda e Sandro Abbio, campioni europei con l’Italia nel 1999, hanno avuto l’onore e l’onere di prendere parte al sorteggio per le Final Four della Supercoppa Italiana di Basket. Gli accoppiamenti venuti fuori sono: Milano-Venezia e Sassari-Virtus Bologna. L’evento si giocherà presso la Segafredo Arena di Bologna e inizierà venerdì 18 settembre, la finale è in programma domenica 20 alle ore 18:00.