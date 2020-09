E’ un sabato dal sapore agrodolce per il team Aruba.it Racing – Ducati. Chaz Davies è protagonista di un’altra entusiasmante rimonta e chiude al terzo posto il Pirelli Teruel Round. Scott Redding lotta con Rea (Kawasaki) per la seconda posizione ma cade all’ottavo giro.

Nel giorno del primo successo in WorldSBK di uno straordinario Michael Rinaldi in sella alla Ducati Panigale V4 R del Team Go Eleven, Chaz Davies ottiene il quarto podio della sua stagione malgrado una qualifica difficile che lo costringe a partire dall’ottava posizione. Il passo gara del pilota gallese, però, è incisivo e gli consente di superare agevolmente prima Sykes (BMW) poi Van Der Mark (Yamaha). Da metà gara Chaz va alla caccia di Bautista che supera a 3 giri dalla fine per conquistare il terzo gradino del podio.

Scott Redding parte dalla prima fila (P3) con Rea e Rinaldi. La partenza è buona e gli consente di girare secondo alla prima curva. Il passo gara di Rinaldi è migliore e permette al pilota italiano di superare sia Redding che Rea nei primi due giri. Scott prova a rimanere incollato al connazionale ma al settimo giro deve difendersi dall’attacco di Bautista (Honda). Il feeling con l’anteriore non è dei migliori e Redding cade all’ottavo giro.

Con il terzo posto nella gara-1 del Pirelli Teruel Round, Chaz Davies (136 punti) si porta in terza posizione nella classifica del campionato del mondo Superbike.

Per la prima volta nella stagione, Scott Redding (179 punti) chiude con un DNF. Il suo distacco da Rea è adesso di 30 punti.

P3 – Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati)

“Salire sul podio è sempre piacevole anche se devo ammettere che avrei preferito fare un passo in avanti rispetto ai due secondi posti ottenuti nello scorso week end. Le condizioni atmosferiche sono state molto diverse e questo ci ha costretto a lavorare molto sulla moto e sulle gomme. Ho scelto di correre la gara con la gomma morbida (X) ma ho dovuto gestire fin dai primi giri per poter finire la gara con un buon passo a differenza di Rinaldi che ha un peso diverso ed ha potuto spingere al massimo. Gli faccio comunque i miei complimenti per la straordinaria vittoria”.

DNF – Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati)

“E’ stata una gara molto difficile perchè fin dai primi giri il feeling con l’anteriore è stato negativo. 30 punti? E’ un gap grande da concedere ad un pilota con grande esperienza come Jonathan Rea. Adesso dobbiamo fare il massimo per batterlo in ogni gara. Il mio obiettivo è continuare a lottare per il campionato e certo non mi arrenderò adesso dopo il grande lavoro che abbiamo fatto fino ad ora. E’ chiaro, però, che dovremo fare dei grandi miglioramenti per provare a recuperare lo svantaggio”.