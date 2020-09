Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) – Per la platea di Cernobbio, l’economia circolare paga. Nel secondo televoto di oggi è stato chiesto ai top manager presenti a Villa d’Este e collegati in remoto il loro parere sul valore delle strategie di economia circolare per le proprie imprese: uno su due, il 50%, ha affermato che l’implementazione di strategie di economia circolare o criteri Esg ha portato notevoli ritorni, il 21,9% del campione afferma di averlo fatto ma senza riscontrare ulteriori vantaggi mentre il 28,1% ha dichiarato di non averlo ancora fatto ma di averne in programma per il futuro.