Si terrà sabato 26 settembre, nello splendido scenario del Foro Italico, la prima edizione della Supercoppa italiana maschile e femminile di sitting volley. L’evento, originariamente in programma nel mese di marzo a Nola, era stato sospeso a causa della pandemia legata al COVID-19.

La Federazione Italiana Pallavolo, però, ha voluto fortemente organizzare la Supercoppa, permettendo anche al sitting volley, come successo per le altre discipline, di ripartire con la propria attività. Sabato 26 settembre nella suggestiva location del Foro Italico, già teatro di eventi di pallavolo e beach volley, il sitting sarà protagonista a partire dalle ore 16, inserendosi all’interno della Settimana Europea dello Sport, promossa in Italia dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da Sport e Salute e dalle Federazioni Nazionali.

Lanciata nel 2015 dalla Comunità Europea, la Settimana Europea dello Sport promuove lo sport e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei. Dopo i numeri record dello scorso anno, l’edizione del 2020, tenendo in considerazione le restrizioni vigenti in tema di svolgimento degli eventi in presenza, si focalizzerà sulla promozione della pratica sportiva, attraverso il supporto comunicativo dei grandi eventi sportivi ed incentivando workout, allenamenti e flashmob sportivi sull’intero territorio nazionale.

Per la disciplina paralimpica si tratterà quindi di un momento molto significativo, avendo l’opportunità di mostrarsi nella prestigiosa vetrina, dedicata alla manifestazione europea. L’obiettivo della Fipav è quello di favorire la ripartenza e promuovere sempre di più il sitting volley, sport che negli ultimi anni si sta dimostrando in forte crescita come testimoniano i risultati raggiunti della nazionale femminile, qualificatasi alle paralimpiadi di Tokyo, e gli incoraggianti numeri registrati dal Campionato Italiano per società.

Alle ore 16 le prime a scendere in campo saranno le ragazze: la Dream Volley Prima (Campione d’Italia e vincitrice della Coppa Italia) affronterà Nola Città dei Gigli (2a in Coppa italia). A seguire toccherà alla Supercoppa maschile, con Nola Città dei Gigli (Campione d’Italia e vincitrice della Coppa Italia) che si giocherà il titolo contro Fonte Roma EUR (2a in Coppa italia).

Calendario

Sabato 26 settembre Supercoppa femminile: (ore 16) Nola Città dei Gigli – Dream Volley Pisa;

a seguire Supercoppa maschile: Nola Città dei Gigli – Fonte Roma EUR.