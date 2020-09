Dopo qualche settimana di stop, torna finalmente il campionato di Serie A per la prima giornata della nuova stagione 2020/2021. Il lunch match domenicale, ormai appuntamento fisso da qualche anno a questa parte, sarà fra due squadre divertenti da vedere come Parma e Napoli. Gli emiliani, privi di Kulusevski passato alla Juventus, si affideranno a Karamoh davanti, in coppia con Inglese; i partenopei schierano la formazione tipo nella quale si rivede Ghoulam titolare in difesa, mentre Politano prende il posto di Callejon che ha dato l’addio a fine stagione. Panchina per il nuovo gioiello Oshimen.

Le probabili formazioni di Parma-Napoli

Parma (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, Karamoh.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Ghoulam; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, L.Insigne.

Dove vedere Hellas Parma-Napoli in tv:

Il match della 1ª Giornata di Serie A fra Parma e Napoli sarà trasmesso domenica 20 settembre alle ore 12:30 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky.