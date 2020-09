I tifosi italiani dovranno farsene una ragione: la riapertura degli stadi è attualmente inopportuna in questa fase dell’emergenza Coronavirus. Lo ha dichiarato direttamente il Premier Conte, tornando sull’argomento a pochi giorni dal ritorno in campo della Serie A. “Per quanto mi riguarda – ha affermato alla festa del quotidiano ‘Il fatto’ – la presenza allo stadio così come a manifestazione dove l’assembramento è inevitabile, non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata e uscita, non è assolutamente opportuna“.