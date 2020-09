La prima Roma di Friedkin non va oltre lo 0-0 in casa dell’Hellas Verona, una partita senza reti ma con molte emozioni, regalate da entrambe le squadre che provano fino alla fine a prendersi i tre punti.

Traverse, pali e grandi parate sia di Silvestri che di Mirante: questo il motivo dell’assenza di gol al Bentegodi, dove la sfortuna non è davvero mancata. Una Roma titubante nel primo tempo lascia spazio ad una squadra più arrembante nella ripresa, dove la traversa di Spinazzola e le occasioni sciupate da Pellegrini e Pedro mettono paura alla retroguardia gialloblù. L’assenza di Edin Dzeko però si sente eccome, il bosniaco rimane in panchina per tutti i novanta minuti, dal momento che attende solo il via libera della società per trasferirsi alla Juventus.

Il peso dell’ex City manca al centro dell’attacco giallorosso, troppo leggerino con il solo Mkhitaryan a sgomitare con i difensori dell’Hellas Verona. L’arrivo di Milik potrebbe risolvere molti problemi a Fonseca, anche se il polacco dovrà prima adattarsi al gioco del portoghese e solo in un secondo momento potrà regalare quell’apporto in termini di gol che i giallorossi si aspettano da lui.

Buona la serata invece per l’Hellas Verona, vicinissimo ad una vittoria preziosissima sfumata per una grossa dose di sfortuna. La traversa di Tameze e il doppio palo di Dimarco gridano vendetta, ma non turbano comunque i sogni di Juric, alquanto soddisfatto di una squadra che continua a mettere in campo tutte quelle qualità richieste dall’allenatore croato.