Buona la prima per il Napoli, che si impone in trasferta al Tardini superando il Parma con un netto 0-2. Prestazione solida degli uomini di Gattuso, che non lasciano scampo ai padroni di casa, regolandoli con un uno-due mortifero firmato Mertens-Insigne nella ripresa.

La mossa che cambia la partita è l’inserimento di Victor Osimhen, che spacca la partita e permette agli azzurri di prendersi tre punti importanti, che regalano al Napoli una partenza positiva in questo campionato di Serie A. L’acquisto più costoso nella storia della società di De Laurentiis sembra già trovarsi a suo agio con la nuova maglia, mostrando sprazzi di bel calcio nella mezz’ora concessagli da Gattuso. Ancora in panne invece il Parma di Liverani, apparso lento e involuto rispetto alla squadra allenata da D’Aversa nella scorsa stagione. Serve maggiore brillantezza e più incisività in attacco, dove oggi si è sentita eccome l’assenza di Gervinho.