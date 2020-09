Il ministro Spadafora lo aveva anticipato già nella giornata di ieri, oggi il Governo ha dato il proprio via libera alla riapertura al pubblico degli stadi. Stando a quanto riferito da Sky Sport, a partire da domani e fino al prossimo 7 ottobre, potranno accedere negli impianti che ospitano le gare di Serie A fino a 1000 persone.

Una decisione arrivata oggi dopo l’incontro tra i ministri Spadafora, Speranza e Boccia con il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini. Queste le parole del ministro dello Sport: “al fine di non fare disparità tra le squadre e come sperimentazione in vista delle prossime aperture, ho chiesto che la decisione dell’apertura al pubblico da parte di alcune Regioni venisse estesa a tutto il territorio nazionale. L’obiettivo, ispirato in ogni caso alla cautela, è definire un protocollo unico che preveda una percentuale di spettatori in base alla capienza reale degli impianti per tutti gli sport“.