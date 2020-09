La Serie A è pronta a ricominciare, domani si alzerà il sipario e la nuova stagione prenderà finalmente il via con gli anticipi del sabato, che vedranno in campo Fiorentina-Torino e Hellas Verona-Roma.

La gara del Bentegodi promette spettacolo ed emozioni, con la squadra di Juric che proverà a mettere in difficoltà la formazione di Fonseca, che non potrà contare su Dzeko ormai diretto alla Juventus. I padroni di casa potrebbero schierarsi con alcuni volti nuovi, tra cui Tameze e Benassi che dovrebbero prendere posto a centrocampo. In forse l’ex Cetin, non ancora al meglio della condizione. Per quanto riguarda la Roma, i giallorossi dovranno fare a meno di Zaniolo infortunato e del nuovo arrivato Pedro. In attacco dovrebbe esserci Mkhitaryan, supportato da Pellegrini e (forse) Carles Perez.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Roma

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Miguel Veloso, Tameze, Dimarco; Zaccagni, Benassi; Di Carmine;

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibañez; Santon, Veretout, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, Pellegrini; Mkhitaryan;

Dove vedere Hellas Verona-Roma in tv:

Il match della 1ª Giornata di Serie A fra Hellas Verona e Roma sarà trasmesso sabato 19 settembre alle ore 20.45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese).