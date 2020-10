Il boom di casi di Coronavirus all’interno del Genoa, che proprio oggi ha confermato la positività di 14 persone, hanno acceso il dibattito sul possibile stop del campionato di Serie A. Sulla questione è intervenuto il ministro dello Sport Spadafora, che ha espresso il proprio parere prima di entrare al vertice di maggioranza sulla legge delega: “voglio essere ottimista, non ci sono le condizioni per fermare il campionato. Rivedere il protocollo vista la curva dei contagi? No, mi sembra che non sia il momento. Il protocollo per ora va bene così.