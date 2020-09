Non si può parlare di lunga attesa, ma per i grandi appassionati di calcio è stata comunque troppa: questo weekend torna finalmente la Serie A TIM su DAZN con i club rinvigoriti dagli acquisti di mercato, nuovi mister in panchina e tanta voglia di vincere sin dai primi 90 minuti.

Il primo turno della Serie A TIM su DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) si aprirà subito dopo alle 20:45 con la sfida tra Verona e Roma; debutto non proprio favorevole per la squadra di Fonseca che oltre a fare i conti con gravi infortuni come quello di Zaniolo si troverà davanti la squadra rivelazione della scorsa stagione.

In campo Diletta Leotta con Federico Balzaretti, telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin, da bordocampo Davide Bernardi.

Il lunch match di domenica 20 settembre alle 12:30 sarà Parma-Napoli. Primo grande test per Liverani, nuovo mister del Parma che spera di rifarsi dopo l’ultima esperienza con il Lecce ormai retrocesso in Serie B. Ad attendere gli emiliani c’è la squadra di Gattuso che vuole subito aggiungere 3 punti al tabellone. In campo Giulia Mizzoni e Simone Tiribocchi, telecronaca affidata a Stefano Borghi e Roberto Cravero, da bordocampo Tommaso Turci.

Sempre domenica alle 15:00 sarà la volta di Genoa-Crotone: c’è tanta emozione per la squadra neopromossa di Stroppa, che debutterà in Serie A contro i liguri guidati dal nuovo tecnico Maran, con la speranza di lasciarsi alle spalle l’ultima deludente stagione. Telecronaca affidata a Riccardo Buscaglia e Massimo Donati, da bordocampo Federica Zille.

Per un ripasso della stagione appena conclusa e per arrivare carichi a quella che sta per iniziare è disponibile in piattaforma ‘Rewind’, un riassunto cadenzato dai momenti di grande calcio che hanno animato quella che è stata definita “la stagione più lunga di sempre”. Il tutto accompagnato dall’incalzante telecronaca di Pierluigi Pardo. La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre le migliori partite di Liga (Abbonati ora a DAZN e guarda tutta LaLiga Santander in esclusiva. 9.99€/mese) e Ligue 1 che hanno già inaugurato le rispettive stagioni la scorsa settimana.