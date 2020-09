Manfred Moelgg, Stefano Gross, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala e Federico Liberatore sono i cinque atleti della squadra di Coppa del mondo di slalom maschile impegnati lunedì 14 nei test valutativi che si svolgono come sempre presso lo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va). I test arrivano alla fine del raduno sulla neve che si tenuto a Saas Fee, al quale non ha preso parte il solo Giuliano Razzoli: il campione olimpico di Vancouver 2010 ha preferito non sovraccaricare la schiena.