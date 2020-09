Questa sera affronterà l’Italia con la sua Bosnia, trovando in campo molti giocatori che con lui dividono anche lo spogliatoio di Trigoria.

Non ci sarà comunque spazio per i sentimentalismi, Edin Dzeko vuole vincere e conquistare i primi punti in questa Nations League, anche se non sarà facile contro gli azzurri. Interrogato alla vigilia della gara di Firenze, il bosniaco ha parlato anche di mercato, senza però sbilanciarsi più di troppo: “il mio addio alla Roma? Se ne parla ogni anno. Non è il momento di parlare di mercato, posso dire che ho 34 anni, sto bene e ne sono orgoglioso. La sfida con l’Italia? Non siamo al massimo, ci mancano tanti giocatori tra cui Pjanic, proveremo a fare del nostro meglio”.