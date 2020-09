Nel prossimo week-end ripartirà la Serie A, le prime giornate si disputeranno in pieno mercato, dunque con la possibilità concreta che molti giocatori inizino la stagione con una maglia per poi proseguirla con un’altra.

Tra questi potrebbe esserci senza dubbio Arek Milik, per il quale c’è già una base d’accordo tra il Napoli e la Roma. Il polacco non ha però dato al momento il proprio ok definitivo, frenando al contempo il trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus. Tra il bosniaco e i bianconeri c’è già l’intesa sul contratto: 2 anni a 7,5 milioni netti a stagione, ma senza il sì di Milik la trattativa resta bloccata. Roma e Juventus hanno anche inserito De Sciglio nella trattativa per Dzeko, dunque l’esterno compirà il percorso inverso rispetto all’attaccante quanto il polacco accetterà di trasferirsi nella Capitale.

Si complica invece per la Juve la pista che conduce a Luis Suarez, i tempi per l’ottenimento del passaporto appaiono lunghissimi, addirittura oltre la fine del mercato, dunque non in tempo per la lista Champions. Difficile che i bianconeri continuino ad inseguire l’uruguaiano, il cui arrivo in Italia appare al momento quasi tramontato.