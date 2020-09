E’ stato il protagonista della notte dell’Olimpico, Cristiano Ronaldo ha salvato la Juventus dalla sconfitta nel posticipo della seconda giornata di Serie A, andato in scena ieri sera contro la Roma. La doppietta del portoghese è servita per annullare quella di Veretout, permettendo così ai bianconeri di non perdere la prima partita di questa stagione.

Intervistato nel post gara, CR7 ha parlato della condizione della squadra, lanciando una frecciatina a Sarri: “siamo all’inizio del campionato e abbiamo un allenatore nuovo. Ma la squadra è attiva, stiamo bene e il futuro è molto positivo. È molto presto per fare delle valutazioni, ma vedo la squadra molto meglio, più contenta e che lavora sorridendo. Questo è molto importante. Penso che questo sia un punto guadagnato, per due volte siamo andati sotto nel risultato e sapevamo che la partita si sarebbe complicata, ma siamo riusciti a rimontare. È un pareggio importante per noi. Il campionato italiano è sicuramente migliorato, tante squadre si sono rinforzate, come l’Inter e anche noi. Credo che quest’anno la Serie A sia ancora più difficile“.