L’affare tra Roma e Napoli per il trasferimento di Arek Milik in giallorosso ha subito una frenata nella giornata di ieri, a causa di alcune pendenze non risolte tra il polacco e la società del presidente De Laurentiis.

Niente a che vedere con le visite mediche svolte dal giocatore in Svizzera, come sottolineato dal club giallorosso in una nota ufficiale: ‘in merito alle indiscrezioni relative alla trattativa con il Napoli per il possibile trasferimento di Arkadiusz Milik, l’AS Roma smentisce qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di più sulle condizioni fisiche del calciatore, per il quale nutre profonda stima e rispetto. Il Club ribadisce che non commenta mai e mai commenterà, né in una comunicazione ufficiale né in via confidenziale, lo stato di salute o la forma fisica di un calciatore tesserato di un’altra società. Di conseguenza, l’AS Roma respinge l’attribuzione di qualunque giudizio sulle condizioni fisiche del giocatore‘.