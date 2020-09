Primo turno piuttosto complicato per Lorenzo Sonego all’esordio nel main draw del Roland Garros. Il tennista italiano, che attualmente occupa la posizione numero 46 della classifica maschile, ha avuto bisogno di 4 ore e 10 minuti di gioco per piegare le resistenze dell’ecuadoriano Emilio Gomez, tennista numero 156 del ranking arrivato nel tabellone principale dalle qualificazioni. Sotto di un set perso al tie-break per 8-6, Sonego ha ribaltato la gara vincendo i successivi due periodi di gioco con il punteggio di 3-6 / 1-6. Ancora un tie-break però ha rimesso in parità la gara, con Gomez uscito vincitore per 7-4. Decisivo il qurto set nel quale Sonego si è imposto con il punteggio di 3-6.