Lorenzo Sonego avanza al terzo turno del Roland Garros, il tennista italiano non lascia scampo al kazako Bublik e rimane in tabellone nello Slam parigino. Una prestazione convincente quella del numero 46 del ranking ATP, abile ad imporsi in tre set con il punteggio di 7-6, 6-1, 7-5 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Nel prossimo turno Sonego se la vedrà con l’americano Taylor Fritz, abile a superare il moldavo Albot in tre semplici set.