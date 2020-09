Un tie-break e un bagel, le due facce opposte del derby americano che ha visto affrontarsi Kristie Ahn e Serena Williams nel primo turno del Roland Garros. Un primo set davvero combattuto, nel quale la Ahn (102 WTA) ha capitalizzato la sesta palla break utile portandosi in vantaggio sul 2-1 nel terzo game. Serena Williams è tornata in partita brekkando e controbrekkando l’avversaria nelle fasi centrali del set, con il punteggio passato dal 4-3 al 5-5. Decisivo il tie-break vinto da Serena per 2-7. Ormai a corto di energie mentali e fisiche, Ahn è stata travolta nel set successivo nel quale il divario tecnico e l’entusiasmo di Serena Williams hanno dato vita ad un netto 0-6.