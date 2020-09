Inizia nel migliore dei modi la giornata per il tennis italiano al Roland Garros, dopo la vittoria di Sara Errani su Monica Puig, anche Jasmine Paolini si impone in due set sulla spagnola Bolsova Zadoinov. La tennista azzurra vince in maniera agevole con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Un successo mai in discussione quello della numero 94 del ranking WTA, che al secondo turno se la vedrà con Petra Kvitova, che ha steso in due set la Dodin.