Un famelico Rafa Nadal non lascia scampo a Mackenzie McDonald al secondo turno del Roland Garros. Il campione di Manacor, numero 2 del tennis maschile, ha avuto vita facile nella sfida che lo vedeva opposto al tennista americano che occupa la posizione numero 236 del ranking ATP. A Nadal sono bastati 1 ora e 42 minuti per avere la meglio su McDonald in 3 set, vinti con il punteggio di 1-6 / 0-6 / 3-6.