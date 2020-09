Esordio col botto per Sara Errani al Roland Garros 2020, la tennista italiana spazza via senza problemi la portoricana Monica Puig, annientandola in due semplici set. La numero 150 del ranking WTA si impone con il punteggio di 6-2, 6-1 dopo cinquantacinque minuti di gioco, una vera e propria prova di forza che regala sorrisi e autostima alla giocatrice italiana. Secondo turno in tasca dunque per la Errani, che adesso sfiderà la vincente del match tra Zavatska e Bertens.