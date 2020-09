Esordio senza grossi patemi per Aryna Sabalenka nel main draw del Roland Garros. La tennista bielorussa, una dei prospetti più interessanti del panorama WTA, ha impiegato 1 ora e 13 minuti di gioco per sbarazzarsi dell’americana Jessica Pegula e guadagnarsi l’accesso al secondo turno dello Slam francese. Sabalenka, numero 12 del ranking femminile, si è imposta sull’avversaria in due set vinti con il punteggio di 6-3 / 6-1