Essere sorteggiati al primo turno contro Marin Cilic non è mai semplice, anche se sei Dominic Thiem. Il tennista austriaco, numero 3 al mondo, non si è lasciato distrarre da un primo turno che sarebbe potuto capitare tranquillamente più agevole, portandosi a casa un netto successo con il quale iniziare al meglio il Roland Garros come uno dei favoriti. Thiem ha sconfitto Cilic in 2 ore e 7 minuti di gioco distribuite su 3 set vinti con il punteggio di 4-6 / 3-6 / 3-6.