Esordio con vittoria per Novak Djokovic al Roland Garros: il tennista serbo ha trionfato all’esordio nello Slam francese, battendo in soli tre set lo svizzero Ymer. Non è mancata un po’ di polemica: il pubblico ha stuzzicato Djokovic che non è riuscito a trattenersi. Il tennista serbo ha risposto alle provocazioni mandando al pubblico un bacio ‘arrabbiato’. Clima bollente a Parigi.