Ha dovuto faticare Kenin per aggiudicarsi la vittoria all’esordio nel Roland Garros. La tennista statunitense numero 6 al mondo ha trionfato contro Samsonova in tre set. La russa si è arresa sul finale, permettendo così a Kenin di staccare il pass per i 32esimi di finale. Il match è terminato dopo due ore e 11 minuti col punteggio di 6-4, 3-6, 6-3.