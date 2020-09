Che fatica per Lorenzo Giustino! Un esordio da paura per il tennista azzurro al Roland Garros: Giustino ha trionfato al termine di una battaglia lunga ben 6 ore e 11 minuti contro il francese Moutet. Il match è terminato col punteggio di 0-6, 7-6, 7-6. 2-6, 18-16: una prima vittoria memorabile per l’azzurro numero 157 al mondo, che a 29 anni conquista il suo primo successo nel Tour. Applausi anche per Moutet, costretto ad arrendersi sul finale dopo una lotta interminabile.