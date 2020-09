Cresce la tensione a Parigi per quanto riguarda il Roland Garros, che scatterà sulla terra rossa della capitale francese domenica prossima. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, quattro giocatori impegnati nelle qualificazioni sarebbero risultati positivi al Coronavirus e, per questo motivo, sarebbero spariti dalla entry list dello Slam.

Si tratterebbe di Denis Istomin, Ernesto Escobedo, Pedka Kristin e Bernabé Zapata. Per quanto riguarda gli ultimi due, ufficialmente è risultato positivo il loro allenatore, dunque entrambi si sono sottoposti a tampone per valutare la propria positività. Oltre ai quattro uomini, ci sarebbero anche undici donne positive al Covid-19, tutte comunque ancora da accertare. Le autorità sono al momento al lavoro per capire quante siano le persone venute a contatto con i positivi, una corsa contro il tempo che potrebbe far slittare l’inizio del Roland Garros a una settimana dal suo inizio.