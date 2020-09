Continua lo spettacolo dei Playoff NBA nella notte italiana. Due le sfide andate in scena con due vittorie che hanno ristabilito la parità in entrambe le serie. Dopo aver perso Gara-1, i Nuggets si sono presi Gara-2 contro i Clippers. Decisivi i 27 punti e 6 assist di Jamal Murray, così come i 26 punti, 18 assist e 4 rimbalzi di uno strepitoso Nikola Jokic in doppia doppia. Niente da fare per i Clippers nonostante i 22 punti di Paul George. Serata storta al tiro (4/17) per Kawhi Leonard che firma 13 punti con 10 rimbalzi e 8 assist.

Nell’altra gara della notte Toronto completa la rimonta su Boston. Dopo aver perso le prime due gare, i canadesi sono riusciti a riportare la serie sul 2-2 vincendo Gara-3 con un buzzer beater strepitoso di Anunoby e Gara-4 con le doppie doppie di Siakam (23 punti e 11 rimbalzi) e Lowry (22 punti, 11 rimbalzi e 7 assist). Non bastano i 24 punti e 10 rimbalzi di Tatum ai Celtics per allungare sul 3-1.