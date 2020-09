Emozioni e spettacolo nella notte dei Playoff NBA, a regalarle sono i Boston Celtics che dominano letteralmente Gara-5 della serie contro i Toronto Raptors.

I verdi tengono il pallino del gioco fin dai primi minuti, gestendo comodamente il vantaggio accumulato prima dell’intervallo e chiudendo con il punteggio di 89-111. Sugli scudi il quintetto titolare di Boston, tutto in doppia cifra e con i 27 punti di Brown a spiccare insieme ai 21 di Kemba Walker. Bene anche Tatum con 18 punti, Theis con 15 e Smart con 12. Un successo netto per i Celtics, che adesso distano solo una vittoria dalle finali di Conference.

In vantaggio, ma con il punteggio di 2-1, anche i Clippers che stendono in Gara-3 i Nuggets con il risultato di 107-113. Prova di forza della franchigia di Los Angeles, che sfrutta la serata di grazia di Paul George per portare a casa un risultato pesantissimo. Sono 32 i punti della stella dei Clippers, con 12/18 dal campo, 5/7 da tre e 3/3 ai liberi. Bene anche Kawhi Leonard, autore di 23 punti con 14 rimbalzi e 6 assist.