Toronto non si arrende e si prende gara-3 della serie contro Boston grazie ad un finale pazzesco, caratterizzato dalla tripla di OG Anunoby arrivata ad un secondo dalla fine. Un canestro fondamentale per i Raptors, trovatisi ad un passo dal baratro prima di estrarre il coniglio dal cilindro, dimezzando lo svantaggio nella serie e portandosi sul 2-1.

Una partita che i canadesi non avrebbero potuto assolutamente perdere, che potrebbe adesso riaprire un confronto che appariva chiuso fino a qualche ora fa. Serata speciale per Kyle Lowry, autore di 31 punti con 6 rimbalzi e 8 assist, non da meno un ritrovato Fred VanVleet capace di segnarne altri 25. A senso unico invece gara-1 tra Los Angeles Clippers e Denver Nuggets, con quest’ultimi reduci dalla lunghissima serie con Utah. Due giorni di riposo non bastano alla squadra di Malone per reggere l’urto degli avversari, che si impongono 120-97 al termine di una partita dominata. Sugli scudi un Kawhi Leonard formato special, considerando i 29 punti segnati in meno di 32 minuti con un pressoché perfetto 12/16 al tiro e +20 di plus-minus.