Dopo l’avvio della Serie A, tutto pronto su DAZN per dare il benvenuto anche alla Serie BKT che debutta in diretta e in esclusiva sulla piattaforma di streaming a partire da questo weekend. La prima giornata del campionato cadetto si apre su DAZN venerdì 25 settembre alle 16:45 con il debutto del Monza, neopromosso in Serie B, che affronterà in casa la retrocessa SPAL.

Sabato 26 settembre alle ore 14:00, invece, occhi puntati su Brescia-Ascoli e sul debutto in panchina di Gigi Delneri, chiamato in soccorso per riportare la squadra lombarda nella massima serie, dopo l’amara retrocessione della scorsa stagione. Attesissima anche la sfida tra Frosinone-Empoli (sabato alle ore 14:00), altre due candidate alla promozione, con la squadra di Nesta alla ricerca di punti importanti per riprovare l’assalto alla Serie A. Tra le altre partite in programma sabato, sempre alle ore 14:00, anche Pescara-Chievo Verona e i due match che vedono protagoniste altre due squadre al loro debutto in Serie B: Salernitana-Reggina e il derby veneto Venezia-Vicenza.

Il primo turno si chiuderà domenica 27 settembre alle ore 21:00 con la neopromossa Reggiana che ospiterà il Pisa, sperando di cominciare la stagione con il “gol” giusto. Su DAZN riparte anche Zona Gol, il programma interamente dedicato alla Serie BKT che farà rivivere agli appassionati tutte le emozioni delle partite del campionato cadetto dal primo all’ultimo minuto con aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol. (Attiva ora il tuo abbonamento)

Di seguito la programmazione su DAZN per la prima giornata di Serie BKT:

Venerdì 25 settembre

Ore 16:45 – Monza v SPAL, telecronaca di Dario Mastroianni

Sabato 26 settembre (tutti i match sono in programma alle ore 14:00)

Brescia v Ascoli, telecronaca di Edoardo Testoni

Cosenza v Virtus Entella, telecronaca di Federico Zanon

Frosinone v Empoli, telecronaca di Marco Calabresi

Lecce v Pordenone, telecronaca di Raffaele Pappadà

Pescara v Chievo, telecronaca di Gabriele Giustiniani

Salernitana v Reggina, telecronaca di Riccardo Mancini

Venezia v Vicenza, telecronaca di Ricky Buscaglia

Domenica 27 settembre

Ore 15:00 – Cremonese v Cittadella, telecronaca di Ricky Buscaglia

Ore 21:00 – Reggiana v Pisa, telecronaca di Alessandro Iori