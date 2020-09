Intervistato da Top Calcio 24, Massimo Cellino ha svelato un particolare retroscena sulla trattativa che ha portato Sandro Tonali al Milan. Il Barcellona si era fatto avanti per il calciatore, così come il Manchester United, mentre l’agente del giocatore aveva già l’accordo con l’Inter. Appena il Milan ha manifestato il suo interesse però, Tonali ha messo i rossoneri in cima alle sue preferenze.

Cellino ha raccontato: “avevo un’offerta dal Barcellona, mentre l’agente del calciatore aveva preso già un accordo con l’Inter. Negli ultimi giorni, poi, si era fatto avanti anche il Manchester United. Ma quando Sandro ha saputo della possibilità di andare al Milan, non ha capito più nulla ed è stato irremovibile. Lui è innamorato dei colori rossoneri“.