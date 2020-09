Ha lasciato il Barcellona da pochi giorni, trasferendosi al Siviglia e cominciando un nuovo periodo della propria carriera, ma Ivan Rakitic non ha dimenticato quanto successo in Catalogna lo scorso anno.

Il croato è intervenuto ai microfoni di Radio Marca per parlare del suo periodo in Catalogna, lanciando frecciatine al suo vecchio club e ad Arturo Vidal: “era il momento di partire, sia i due club che io personalmente siamo soddisfatti dell’accordo che abbiamo trovato. Ora voglio ripartire e farò di tutto per aiutare la squadra. Messi non mi ha parlato del fatto che potesse partire, l’ho scoperto attraverso i media. Non posso dire che eravamo i migliori amici, ma Leo mi ha sempre trattato bene. Vidal giocava perché era amico di Leo? Questo non lo so. Certe decisioni tecniche non volevo capirle, ma dovevo farlo per il gruppo. Io mi sono sempre messo a disposizione dell’allenatore“.