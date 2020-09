Dopo le sconfitte con Lens e Marsiglia, il PSG trova la prima vittoria in campionato. I parigini superano 1-0 il Metz al termine di un match sofferto, deciso in pieno recupero da una rete di Draxler. Sono arrivati i 3 punti, ma all’ombra della Tour Eiffel l’ambiente è tutt’altro che sereno. I calciatori avrebbero perso fiducia nell’allenatore Thomas Tuchel al punto da arrivare a deriderlo, secondo RMC Sport, per la pochezza dei suoi schemi di gioco basati su ‘palla a Neymar e speriamo che la risolva‘. Se la situazione in campionato dovesse restare altalenante, sulla panchina del PSG potrebbe esserci presto l’ennesimo ribaltone.