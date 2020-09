Seconda sconfitta consecutiva in Ligue 1 per il Paris Saint-Germain che, dopo il ko subito all’esordio sul campo del Lens, cede anche al Parco dei Principi al cospetto del Marsiglia. Gli ospiti si impongono 0-1 grazie al gol di Thauvin, arrivato alla mezz’ora del primo tempo.

Un match infuocato e caldissimo, caratterizzato da ben cinque espulsioni arrivate durante il recupero, in seguito ad una rissa scoppiata a centrocampo al quinto minuto dell’extra-time. Fuori Amavi e Benedetto per l’OM, Kurzawa e Paredes per il PSG, oltre a Neymar Jr espulso per un buffetto rifilato ad un avversario e individuato dal VAR. Questo il video: