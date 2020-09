Un finale di fuoco ieri sera nella sfida tra PSG e Marsiglia. Neymar, furioso contro Gonzalez, è stato espulso e con lui altri 4 giocatori.

La lite non si è conclusa però in campo: Gonzalez e Neymar, infatti, hanno continuato a punzecchiarsi anche sui social. Il calciatore brasiliano del PSG ha postato due tweet nei quali sfogava tutta la sua rabbia e chiedeva la prova tv per l’insulto razzista del rivale. Gonzalez, dal canto suo, ha postato una foto con i suoi compagni di squadra scrivendo che “non c’è posto per il razzismo. A volte bisogna saper perdere“. Non si è fatta attendere la riposta di Neymar, alle 3.50 di notte: “non sei un uomo capace di riconoscere i tuoi errori. Perdere fa parte dello sport, insultare in modo razzista no. Non ti rispetto, sii uomo, razzista!”