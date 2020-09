Siete appassionati dei principali sport e non volete perdervi nemmeno un istante delle vostre discipline preferite? Allora DAZN fa al caso vostro! La programmazione che va dal 29 settembre al 5 ottobre soddisferà anche i palati più esigenti. Immancabile il grande calcio con le gare di Roma e Atalanta, impegnate contro Udinese e Cagliari, ma soprattutto il big match Lazio-Inter di domenica pomeriggio. Pallone che non conosce confini e spazia dalla Coppa Libertadores alla Coppa di Lega Inglese con le big in campo, senza contare l’appuntamento del Milan in Europa League contro il Rio Ave.

Da non perdere la partenza del Giro d’Italia che, grazie alla presenza dei canali Eurosport 1 HD e 2 HD, sarà disponibile interamente su DAZN insieme a Roland Garros, NFL e chi più ne ha più ne metta! (Attiva ora il tuo abbonamento).