Gli appassionati italiani di motori finalmente sorridono: dopo l’emergenza coronavirus si potrà tornare in tribuna, precisamente al Mugello, per il Gp della Toscana. 2880, questo il numero delle persone che potranno entrare nel circuito ogni giorno nel weekend di gara. Non sarà possibile acquistare abbonamenti per tutti e tre i giorni, ma si potranno solo comprare i biglietti per i singoli giorni.

I biglietti sono acquistabili su Ticketone dalle 18.00 di oggi, con i seguenti prezzi:

venerdì di prove libere

188 euro – Tribune 58 e Materassi

238-300 euro – Tribuna centrale

Sabato di qualifiche

375-700 euro

Domenica di gare

750 euro – Tribune 58 e Materassi

950 euro – Tribuna Centrale Bronze

1200 euro – Tribuna Centrale