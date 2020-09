Grande sorpresa nel penultimo turno dei preliminari di Champions League, il Benfica è stato eliminato dai greci del Paok, capaci di imporsi per 2-1 sui portoghesi spedendoli in Europa League. Tra i protagonisti della vittoria di questa sera anche Omar El Kaddouri, rimasto in campo per tutti i novanta minuti di gioco. Un’impresa esaltante quella della squadra greca, che nel prossimo turno se la vedrà con il Krasnodar per accedere alla fase a gironi. Oltre al Paok, vittorie anche per Dinamo Kiev e Gent che hanno eliminato rispettivamente Az Alkmaar e Rapid Vienna. Nella giornata di domani si svolgeranno altre cinque partite della fase preliminare: Omonia Nicosia-Stella Rossa (ore 17.00), Ferencvaros-Dinamo Zagabria (19.00), Maccabi Tel Aviv-Dynamo Brest (19.00), Qarabag-Molde (19.00) e Midtjylland-Young Boys (20.30).