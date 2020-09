Cristiano Ronaldo non giocherà questa sera il match di Nations League tra Portogallo e Croazia, il ct Fernando Santos ha escluso CR7 dalla lista dei 23 convocati per l’infezione al dito del piede destro emersa ormai qualche giorno fa.

L’attaccante della Juventus ha iniziato una cura a base di antibiotici che hanno spinto Fernando Santos a non rischiare Ronaldo per la sfida di oggi, per provare a recuperarlo in vista del match contro la Svezia di martedì. Sarà una corsa contro il tempo per lo staff medico portoghese, che avrà l’arduo compito di rimettere in sesto CR7 per una sfida che si preannuncia importante e delicata.