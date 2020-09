Cristiano Ronaldo dovrà rimandare il suo ritorno in campo con la maglia del Portogallo. Il fuoriclasse della Juventus infatti non si è potuto allenare al meglio a causa di un’infezione al dito del piede destro. A provocarla, secondo quanto dichiarato dal CT dei lusitani Santos, sarebbe stata la puntura di un’ape. Per questo singolare motivo CR7 dovrà saltare la super sfida contro la Croazia in Nations League.