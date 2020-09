Anche Gara-2 è dei Los Angeles Lakers. La franchigia gialloviola firma il doppio vantaggio nella Finale della Western Conference ai danni dei Denver Nuggets grazie al solito Anthony Davis, giocatore sempre più decisivo in questa postseason. Nella seconda gara della serie, il ‘Monociglio’ piazza 31 punti, 9 rimbalzi e 2 assist fondamentali nel successo di misura (105-103) sui Nuggets: sua la tripla allo scadere che spegne le speranze della franchigia de l Colorado. LeBron James chiude in doppia doppia con 26 punti, 11 rimbalzi e 4 assist. Per i Nuggets non bastano i 30 punti, 6 rimbalzi e 9 assist di Nikola Jokic.