I Los Angeles Lakers sono ad una vittoria dalle Finals NBA, i Nuggets nuovamente ad una sconfitta dal baratro, il momento in cui solitamente cambiano marcia e rimontano fino a Gara-7. Se la storia si ripeterà ce lo dirà solo il tempo, quel che possiamo affermare attualmente è che nessun’altra squadra ha una coppia come quella formata da Anthony Davis e LeBron James. Nel 108-114 di ieri notte, i giallo-viola si sono appoggiati al dynamic duo più forte della lega: Davis ha firmato 34 punti, 5 rimbalzi e 3 assist; LeBron James ha chiusoc on 26 punti, 9 rimbalzi e 8 assist. Ai Nuggets non sono bastati 32 punti e 8 assist di Jamal Murray. Gara-5 sarà subito decisiva: i Nuggets riusciranno a ribaltare nuovamente il pronostico?